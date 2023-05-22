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Китай заборонив імпорт мікросхем американської Micron Technology

22 травня 2023, 09:39
Китай заборонив імпорт мікросхем американської Micron Technology
Фото: howstuffworks.com
Уряд китаю ввів заборону на використання мікросхем великого американського виробника Micron Technology у критичній інформаційній інфраструктурі країни.

Про це державне управління регулювання кіберпростору Китаю повідомило в окремій заяві. Інформує Укрінформ.

"Перевірка показала, що продукти Micron мають серйозні потенційні проблеми з мережевою безпекою, які становлять великий ризик безпеки для критичної інформаційної інфраструктури Китаю і можуть впливати на національну безпеку країни. Відповідно до "Закону про мережеву безпеку» та інших законів і нормативних актів, оператори критичної інформаційної інфраструктури в Китаї повинні припинити купувати продукцію Micron", - написано в заяві китайського уряду.

Також повідомляється, що такого висновку фахівці Управління дійшли після перевірки продуктів Micron, які продаються в Китаї, на їх відповідність вимогам мережевої безпеки, які встановлені китайським законодавством. 

Які саме невідповідності параметрів було виявлено в ході перевірки не написано і якої саме продукції стосується заборона не зрозуміло.

В американській компанії відповіли, що отримали повідомлення китайського регулятора про перевірку продукції і про підготовку до переговорів із китайською владою.

Micron Technology це американська транснаціональна корпорація. Вона одна із найбільших світових виробників блоків комп’ютерної пам’яті, включаючи DRAM, флеш-носії і USB-флеш-накопичувачі. Компанія свої твоари продає під марками "Crucial" і "Ballistix".
КитайMicron TechnologyCrucialBallistix

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