Керівник Saab попереджає, що Пекін домінує у постачанні до Європи ключового компонента для виготовлення пороху для снарядів, а також металу для підводних човнів і військових кораблів.

Європа занадто залежить від Китаю у виробництві пороху для боєприпасів і ризикує зіткнутися з кризою постачання, яка може загрожувати безпеці континенту, попереджає один з найважливіших оборонних підрядників ЄС.

В інтерв'ю Politico генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон закликав уряди скоротити екологічні норми, щоб полегшити компаніям диверсифікацію ланцюгів постачання критично важливих військових компонентів. Пекін відіграє ключову роль у постачанні країнам ЄС сировини, необхідної для їхньої оборонної промисловості, хоча Китай також надає життєво важливу підтримку військовій машині владіміра путіна в Україні.

Коли йдеться про постачання інгредієнтів для пороху — ракетного палива, що використовується для вистрілювання снарядів — західним оборонним компаніям слід диверсифікувати свої джерела, вважає Йоханссон. Хоча терміни виконання замовлень і ціни на деякі компоненти покращилися, Йоханссон сказав Politico, що європейська оборонна промисловість все ще стикається з "вузькими місцями", особливо щодо "нітроцелюлози для створення пороху".

"Ризик того, що Китай припинить постачання нітроцелюлози для виробництва пороху в Європі... був би згубним", — зазначив генеральний директор оборонної компанії Saab.

До початку 2026 року, згідно з оцінками Європейської комісії, блок вироблятиме 2 мільйони снарядів на рік. Але однією з головних перешкод для прискорення виробництва є нестача пального і вибухового пороху. Коли йдеться про озброєння, ставки на китайську сировину і компоненти особливо високі. За даними американських спецслужб, Китай, ймовірно, постачає нітроцелюлозу в Росію, щоб допомогти Москві у військових зусиллях.

Цей ризик усвідомлюють і в Брюсселі. Один з чиновників ЄС на умовах анонімності заявив, що виробники пороху в ЄС повинні диверсифікувати джерела постачання. Вони можуть зробити це, "або визначивши нових виробників — але їхню бавовну потрібно перекваліфікувати для виробництва пороху, що потребує часу — або інвестуючи в нові рішення, такі як деревна целюлоза, що деякі з них вже роблять".

Вже у 2022 році фінсько-норвезький виробник боєприпасів Nammo почав розглядати можливість заміни деревної целюлози на бавовняну, яка широко використовується. Однак надмірна залежність від Китаю виходить за рамки нітроцелюлози, попереджає Йоханссон. Європейські оборонні виробники "повинні подивитися на екосистему і такі матеріали, як алюміній і титан, щоб зрозуміти, яку залежність ми маємо від Китаю і, до певної міри, від Росії", сказав Йоханссон.