Китай захопив в'єтнамський острів Сенд-Кей

Острів знаходиться біля воєнної бази Філіппін.

В КНР заявили про встановлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, що розташований за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Від учора армія Китаю офіційно встановила свій прапор на іншій раніше незайнятій території.

Острів Сенд-Кей належить В’єтнаму, там розташовані риболовні об'єкти та рибальська станція, однак такі дії Китаю підвищили ризик нового протистояння між країнами.

За даними військового каналу китайського державного мовника CCTV, берегова охорона Китаю ввела морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію над Сенді-Кей. Офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, та показали фото.

Цей крок є першим за багато років, коли Китай, який претендує на майже все Південно-Китайське море, офіційно встановив свій прапор на іншій раніше незайнятій території.

Хоча острві Сенді-Кей це лише піщаний берег площею трохи більше 200 квадратних метрів, але він має стратегічне значення для КНР, адже міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південно-Китайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.

Берегова охорона Філіппін керує спостережною базою на Тіту з кінця 2023 року, проте Маніла зараз модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Будівництво є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити рифи Південно-Китайського моря більш придатними для життя та протистояти все більш агресивній діяльності Китаю.

Наразі немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, що китайська берегова охорона пішла після розгортання прапора.