Китай закликає до "високої пильності" щодо розширення НАТО в Азії – Reuters

Альянс планує відкрити офіс у Японії для сприяння консультаціям із союзниками в регіоні.

4 травня у Китаї заявили про необхідність "високої пильності" на тлі "розширення НАТО на схід" після повідомлення ЗМІ про те, що альянс планує відкрити офіс у Японії для сприяння консультаціям із союзниками в регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

НАТО планує відкрити у Токіо свій перший в Азії комунікаційний офіс, аби сприяти переговорам з такими партнерами, як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, з огляду на геополітичні виклики з боку Китаю та росії, – зазначили у Nikkei Asia з посиланням на офіційних осіб НАТО.

Своєю чергою, речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що Азія є “багатообіцяючою землею для співпраці та розвитку і не повинна бути ареною для геополітичних боїв”.

“Постійне розширення НАТО на схід в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, втручання в регіональні справи, спроби знищити регіональний мир і стабільність та поштовх до блокової конфронтації вимагають від країн регіону підвищеної пильності”, – наголосив Мао.

Відповідаючи на запитання про дані Nikkei Asia, речниця НАТО Оана Лунгеску зауважила, що альянс не буде вдаватися в подробиці обговорень союзників НАТО.

“НАТО має офіси та домовленості про зв’язок із низкою міжнародних організацій і країн-партнерів, і союзники регулярно оцінюють ці домовленості, щоб переконатися, що вони найкраще відповідають потребам як НАТО, так і наших партнерів”, зауважила Лунгеску.

Вона лише додала, що НАТО має тісне партнерство з Японією, яке продовжує розвиватися.