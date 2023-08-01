Китай закликає США припинити військову допомогу Тайваню

Пекін закликає Вашингтон припинити усі форми військової допомоги Тайваню.

В КНР також заявили, що китайська армія готова захищати національний суверенітет і територіальну цілісність.

Про це заявив речник Міністерства оборони КНР Тан Кефея з приводу рішення уряду США надати Тайваню військову допомогу на $345 млн, передає Укрінформ.

"Надання Сполученими Штатами військової допомоги китайському регіону Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю та загрожує миру і стабільності в Тайванській протоці", - сказав речник Міністерства оборони.

Тан додав, що питання Тайваню зачіпає основні інтереси Китаю і є "червоною лінією" у китайсько-американських відносинах.

"Ми закликаємо американську сторону припинити всі форми військової допомоги Тайваню і не йти далі неправильним та небезпечним шляхом", - наголосив китайський військовий.