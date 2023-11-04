Китай закликає своїх дипломатів остерігатися іноземного впливу та підкупу – Bloomberg

Таке застереження з'явилося невдовзі після загадкових звільнень глав МЗС та Міноборони Пекіна.

Китайський антикорупційний орган застерігає дипломатів країни від недбальства під час виконання своїх обов'язків, заявляючи, що вони зіштовхуються з високим ризиком бути підбурюваними до протиправних дій і зловживання своїми повноваженнями.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника Центральної комісії з перевірки дисципліни КПК Чжан Цзівена, варто зосередитися на "запобіганні основним ризикам" у роботі зовнішньополітичного відомства. Брак самодисципліни та етики, а також непотизм при прийомі на роботу і прагнення до особистої вигоди є одними з таких загроз, які були виявлені, йдеться у статті Чжана.

"Дипломатичні і зовнішньополітичні кадри є головною силою в роботі зовнішньополітичних відомств і знаходяться на передовій обміну з колегами з інших країн”, - пише Чжан, додавши, що ризик впливу на дипломатів відносно високий.

У статті викладені ключові висновки і поради, зроблені на основі нещодавніх розслідувань. Чжан наводить приклади таких правопорушень, як отримання чиновниками подарунків і готівки від власників бізнесу, використання державних коштів для особистих поїздок і видача субсидій всупереч законодавству.

За його словами, відповідні установи повинні посилити нагляд і запровадити правила, щоб обмежити ризики.