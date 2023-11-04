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ПОЛІТИКА

Китай закликає своїх дипломатів остерігатися іноземного впливу та підкупу – Bloomberg

04 листопада 2023, 18:36
Китай закликає своїх дипломатів остерігатися іноземного впливу та підкупу – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Таке застереження з'явилося невдовзі після загадкових звільнень глав МЗС та Міноборони Пекіна.

Китайський антикорупційний орган застерігає дипломатів країни від недбальства під час виконання своїх обов'язків, заявляючи, що вони зіштовхуються з високим ризиком бути підбурюваними до протиправних дій і зловживання своїми повноваженнями.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника Центральної комісії з перевірки дисципліни КПК Чжан Цзівена, варто зосередитися на "запобіганні основним ризикам" у роботі зовнішньополітичного відомства. Брак самодисципліни та етики, а також непотизм при прийомі на роботу і прагнення до особистої вигоди є одними з таких загроз, які були виявлені, йдеться у статті Чжана.

"Дипломатичні і зовнішньополітичні кадри є головною силою в роботі зовнішньополітичних відомств і знаходяться на передовій обміну з колегами з інших країн”, - пише Чжан, додавши, що ризик впливу на дипломатів відносно високий.

У статті викладені ключові висновки і поради, зроблені на основі нещодавніх розслідувань. Чжан наводить приклади таких правопорушень, як отримання чиновниками подарунків і готівки від власників бізнесу, використання державних коштів для особистих поїздок і видача субсидій всупереч законодавству.

За його словами, відповідні установи повинні посилити нагляд і запровадити правила, щоб обмежити ризики.

Китайдипломати

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