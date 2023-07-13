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ПОЛІТИКА

Китай закликає Вашингтон скасувати санкції напередодні можливого візиту міністра торгівлі США

13 липня 2023, 18:02
Китай закликає Вашингтон скасувати санкції напередодні можливого візиту міністра торгівлі США
США
Раніше США запровадили санкції проти китайських компаній, причетних до використання примусової праці у регіоні Сіньцзян.

Пекін у четвер, 13 липня, знову закликав США скасувати "односторонні" санкції проти китайських компаній напередодні можливого візиту міністра торгівлі США Джини Раймондо до Китаю. 

Про це повідомляє Reuters.

США запровадили санкції проти китайських компаній, причетних до використання примусової праці у регіоні Сіньцзян. Китай неодноразово заперечував ці звинувачення.

"США завдали серйозної шкоди інтересам китайських компаній", - заявив на пресконференції речник Міністерства торгівлі Китаю Шу Цзютін.

"Китай рішуче виступає проти цього і закликає американську сторону негайно припинити необґрунтоване придушення китайських фірм і скасувати односторонні санкції проти них", - додав Шу.

Відповідаючи на питання про можливий візит Раймондо, Шу сказав, що Пекін відкритий для такого візиту і перебуває в контакті з США щодо цього питання.

"Китай залишатиметься відданим вирішенню економічних і торговельних проблем за допомогою комунікації та діалогу, одночасно сприяючи конструктивній і практичній співпраці", - заявив він.

У березні Раймондо сказала, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає програму для вирішення ризиків, пов'язаних з інвестиціями в Китай.

У понеділок, 11 липня, Міністерство фінансів Китаю заявило, що вимагає від США "зняти заборони на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном", і вжити "практичних заходів" у відповідь на серйозні занепокоєння щодо санкцій.

Заява китайського міністерства послідувала за нещодавнім візитом до Пекіна міністра фінансів США Джанет Єллен, який не приніс прориву, але обидві сторони назвали його "продуктивним”. Країни домовилися тримати відкритими канали для економічних переговорів.

СШАКитайсанкції

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