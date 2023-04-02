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ПОЛІТИКА

Китай закликає Японію утриматися від приєднання до американських обмежень на чіпи — Bloomberg

02 квітня 2023, 20:15
Китай закликає Японію утриматися від приєднання до американських обмежень на чіпи — Bloomberg
Джерело: ukrinform
Китай звернувся до Японії з пропозицією не підтримувати політику США щодо мікросхем.

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган закликав Японію утриматися від підтримки зусиль США з придушення китайської напівпровідникової промисловості, в той час як його колега наполягав на якнайшвидшому поверненні японського громадянина, затриманого Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У минулому США без роздумів стримували розвиток напівпровідникової галузі в Японії, а тепер вони повторюють ту ж стару тактику з Китаєм. Не вчиняй з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою", - йдеться в заяві МЗС КНР за підсумками переговорів Цинь Гана з Хаясі в Пекіні.

Міністр закордонних справ Китаю заявив, що обмеження в сфері технологій лише посилять прагнення Пекіна домагатися самозабезпечення в технологічному плані.

Зв'язки між Пекіном і Токіо погіршилися в останні роки, коли Японія приєдналася до очолюваних США зусиль, спрямованих на протидію регіональному впливу Китаю через такі інституції, як група "Четвірка", до якої входять Австралія та Індія. Тим не менш, Японія прагне підтримувати стабільні відносини зі своїм найбільшим торговельним партнером.

Нагадаємо, в останній тиждень квітня 2023 року японський уряд ухвалив рішення посилити контроль за експортом апаратури для виробництва мікросхем. Всього в списку такої продукції 23 товари, в тому числі для виготовлення напівпровідникових приладів і мікросхем. Очікується, що новий режим експортного контролю набуде чинності в липні.

СШАЯпоніяКитай

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