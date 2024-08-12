Китай закликав до деескалації у зв'язку з атакою на Курську область

КНР закликала не розширювати поля бою.

Китай узяв до уваги ситуацію, яка склалася у зв'язку з атакою на прикордонні райони Курської області росії.

Про це поінформувало міністерство закордонних справ КНР.

Офіційний Пекін заявив, що зберігає "послідовну і зрозумілу" позицію.

"І ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів охолодження ситуації, а саме: не розширювати поля бою, не ескалювати бойових дій і не відкривати вогню в усі боки", – ідеться в повідомленні.

Китай і далі підтримуватиме зв'язок із міжнародною спільнотою й відіграватиме конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи, додали у МЗС.