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Китай закликав США негайно зняти санкції з Ірану

14 березня 2025, 17:05
Китай закликав США негайно зняти санкції з Ірану
Фото: DW
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Китай зажадав від США негайного зняття санкцій з Ірану, які постійно посилюються через порушення прав людини в країні, ядерну програму та допомогу Тегерана росії в її агресії проти України. З таким закликом виступив заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй за підсумками тристоронньої зустрічі із заступником глави МЗС рф Сергієм Рябковим та заступником міністра закордонних справ Ірану Каземом Гарібабаді.
 
Про це повідомляє France 24.
 
"Ми провели поглиблений обмін думками щодо ядерної проблеми і скасування санкцій. Ми наголосили на необхідності припинення всіх незаконних односторонніх санкцій", - зазначив він.
 
За словами Чжаосюя, він зійшовся з Рябковим і Гарібабаді в думці, що єдиний практичний спосіб врегулювати ситуацію - це діалог на основі взаємної поваги інтересів. Також сторони закликали створити умови для дипломатичних зусиль.
 
"Ми підтверджуємо важливість збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як наріжного каменю міжнародної системи ядерного нерозповсюдження. Китай і росія вітають підтвердження Іраном мирного характеру його атомних розробок і його небажання розробляти ядерну зброю. Китай, росія та Іран наголосили, що всі сторони мають уникати дій, які підривають професійне, об'єктивне та неупереджене виконання Міжнародним агентством з атомної енергії своїх обов'язків", - зазначив Чжаосюй.
 
За даними Bloomberg, російський диктатор путін на прохання американського колеги погодився стати посередником. Водночас у міністерстві закордонних справ КНР закликали всі сторони до "спокою та стриманості", щоб уникнути ескалації.

 

Ірансанкціївійна в Україніросія окупанти

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