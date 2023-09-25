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Китай закриває в росії завод Candy

25 вересня 2023, 16:09
Китай закриває в росії завод Candy
Фото: з вільного доступу
До початку повномасштабної війни на заводі планувалося виробляти до 1 млн. одиниць техніки на рік, але після введення санкцій та інших обмежень вдавалося виробляти не більше 300 000 – 400 000 одиниць.

Китайський виробник побутової техніки Haier, який володіє російською юридичною особою італійського бренду Candy, вирішив закрити завод на території країни-агресора росії.

Про це пише російське видання Коммерсант.

Повідомляється, що підприємство зіткнулося з падінням попиту, а також конкуренцією з боку дешевших китайських і російських брендів.

Завод ТОВ "Канді С.Н.Г." знаходиться у Кірові. Завод побутової електроніки Candy 17 квітня призупинив виробництво через затоварення, відсутність попиту та підвищення курсу валют. За словами місцевого чиновника, "тільки через курс валют компанія втратила 15% прибутку".

Як зазначив співрозмовник видання, після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, виручка заводу почала падати. Оскільки потужності заводу було розраховано і європейський ринок.

При цьому китайський виробник Haier має інший завод у рф. На думку учасників російського ринку, завод Candy можуть продати за ціною нерухомості або збанкрутувати.

Китайсанкціїзаводвійна в Україніросія окупанти

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