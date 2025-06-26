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Китай заперечує постачання зброї до рф

26 червня 2025, 18:35
Китай заперечує постачання зброї до рф
Фото: з вільного доступу
Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило НАТО у наклепі
Міністерство закордонних справ Китаю заперечило звинувачення в постачанні зброї сторонам війни в Україні та звинуватило НАТО в дезінформації.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Перед зустріччю зі світовими лідерами на саміті НАТО в Гаазі генеральний секретар НАТО Марка Рютте заявив про "масове нарощування" військових сил у Китаї та про підтримку Китаєм воєнних зусиль в Україні.
 
"Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питанням номер один у порядку денному сьогодні", - сказав Рютте.
 
Речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь сьогодні відповів на заяви генерального секретаря НАТО.
 
Цзякунь заперечив постачання Китаєм зброї сторонам у війні в Україні та навіть звинуватив "відповідний персонал НАТО" у наклепі на "нормальне нарощування військових потужностей" Китаєм.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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