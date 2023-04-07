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Китай запровадив санкції проти представника Тайваню у США – Reuters

07 квітня 2023, 14:25
Китай запровадив санкції проти представника Тайваню у США – Reuters
Фото: з вільного доступу
Сяо Бі-Хім заборонили в'їзд на територію країни. Заборона стосується і членів її родини.

Китай ввів санкції проти представника Тайваню у США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй та членам її родини в'їзд на територію країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після зустрічі президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті Китай оголосив про ряд додактових санкцій, зокрема проти Сяо Бі-Хім.

Управління Китаю у справах Тайваню заборонило інвесторам і компаніям, пов’язаним із Сяо, співпрацювати з організаціями та окремими особами на материку.

У серпні 2022 року Китай запровадив санкцій проти міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, генерального секретаря ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків острова.

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