Китай запустив на орбіту експериментальний супутник

Китай успішно запустив новий експериментальний супутник комунікаційних технологій з космодрому Січан у провінції Сичуань.

Супутниковий апарат відділяється від орбітального апарату щоб, вперше в історії, приземлитися на кометі . Фото: АFР

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник було запущено о 23:36 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б" і успішно виведено на задану орбіту.

Він використовуватиметься для потреб зв'язку, радіо, телебачення та передачі даних, а також у ході технологічних тестів.

Зазначається, що запуск став 360-м рахунком, виконаним за допомогою ракети-носія серії "Чанчжен".

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