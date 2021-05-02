ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай успішно запустив новий експериментальний супутник комунікаційних технологій з космодрому Січан у провінції Сичуань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив на орбіту експериментальний супутник
Супутниковий апарат відділяється від орбітального апарату щоб, вперше в історії, приземлитися на кометі . Фото: АFР
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Супутник було запущено о 23:36 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б" і успішно виведено на задану орбіту.
Він використовуватиметься для потреб зв'язку, радіо, телебачення та передачі даних, а також у ході технологічних тестів.
Зазначається, що запуск став 360-м рахунком, виконаним за допомогою ракети-носія серії "Чанчжен".
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05 02 2021 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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