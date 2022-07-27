ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВлада Китаю в середу, 27 липня, запустила в космос шість супутників із космодрому Цзюцюань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив у космос шість нових супутників
Фото: sdelanounas.in.ua
Про це повідомляє Сіньхуа.
Апарати, у тому числі експериментальні супутники нових космічних технологій та для вимірювання щільності атмосфери на орбіті, було запущено за допомогою ракети-носія "Ліцзянь-1" о 12:12 за пекінським часом та успішно вийшли на задану орбіту.
Фото: Сіньхуа
Твердопаливна ракета-носій "Ліцзянь-1" була розроблена Академією наук Китаю. Цей політ став для неї дебютним.
Фото: Сіньхуа
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27 07 2022 15:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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