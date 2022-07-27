RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китай запустив у космос шість нових супутників

Влада Китаю в середу, 27 липня, запустила в космос шість супутників із космодрому Цзюцюань.
Китай запустив у космос шість нових супутників Фото: sdelanounas.in.ua

Про це повідомляє Сіньхуа.

Апарати, у тому числі експериментальні супутники нових космічних технологій та для вимірювання щільності атмосфери на орбіті, було запущено за допомогою ракети-носія "Ліцзянь-1" о 12:12 за пекінським часом та успішно вийшли на задану орбіту.

Фото: Сіньхуа

Твердопаливна ракета-носій "Ліцзянь-1" була розроблена Академією наук Китаю. Цей політ став для неї дебютним.

Фото: Сіньхуа

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2022 15:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.