Китай запустив у космос шість нових супутників

Влада Китаю в середу, 27 липня, запустила в космос шість супутників із космодрому Цзюцюань.

Фото: sdelanounas.in.ua

Про це повідомляє Сіньхуа. Апарати, у тому числі експериментальні супутники нових космічних технологій та для вимірювання щільності атмосфери на орбіті, було запущено за допомогою ракети-носія "Ліцзянь-1" о 12:12 за пекінським часом та успішно вийшли на задану орбіту. Фото: Сіньхуа Твердопаливна ракета-носій "Ліцзянь-1" була розроблена Академією наук Китаю. Цей політ став для неї дебютним. Фото: Сіньхуа

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