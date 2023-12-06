Китай запустив в експлуатацію найбезпечнішу станцію

Головна особливість реакторів четвертого покоління – підвищений рівень безпеки.

У китайській провінції Шаньдун офіційно запущено в комерційну експлуатацію першу у світі атомну електростанцію четвертого покоління.



Про це повідомляють урядові ЗМІ Китаю з посиланням на заяву Національного управління енергетики.

На АЕС Шидаован встановлено два високотемпературні газоохолоджувальні реактори (HTGR) потужністю 250 МВт кожен.

Китай оголосив про проєкт ще 2006 року. Будівництво розпочалося у 2012 році, а у 2021 році станція була під'єднана до національної енергомережі.

У проєкті взяли участь понад 500 компаній.



АЕС належить консорціуму, очолюваному China Huaneng (47,5%), China Nuclear Engineering Corporation (32,5%) та Інституту ядерних та нових енергетичних технологій Університету Цінхуа (20%).

У Китаї заявляють, що рівень локалізації обладнання АЕС Шидаован – понад 90%.



Існують розробки кількох видів реакторів четвертого покоління: натрієвий реактор на швидких нейтронах (найбільш фінансований), реактор з розплавом солей (менш розвинена технологія, але найбезпечніша) і високотемпературні газові реактори (працюють за набагато вищих температур).