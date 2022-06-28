ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай відправив у космос новий супутник спостереження за Землею з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив власний супутник для стеження за Землею
Апарат буде використовуватися в різних сферах, включаючи спостереження за Землею, містобудування, проєктування дорожньої мережі, тощо
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Xinhua.
Фото: Xinhua
Супутник Gaofen-12 03 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 23:46 годині за пекінським часом у понеділок, 27 червня, і успішно вийшов на заплановану орбіту.
Запуск став вже 425-м польотом для ракет-носіїв серії "Long March".
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