Китай запустив власний супутник для стеження за Землею Апарат буде використовуватися в різних сферах, включаючи спостереження за Землею, містобудування, проєктування дорожньої мережі, тощо

Китай відправив у космос новий супутник спостереження за Землею з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни.

Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє Xinhua. Фото: Xinhua Супутник Gaofen-12 03 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 23:46 годині за пекінським часом у понеділок, 27 червня, і успішно вийшов на заплановану орбіту. Запуск став вже 425-м польотом для ракет-носіїв серії "Long March".

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