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Китай запустив власний супутник для стеження за Землею

Апарат буде використовуватися в різних сферах, включаючи спостереження за Землею, містобудування, проєктування дорожньої мережі, тощо
Китай відправив у космос новий супутник спостереження за Землею з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни.
Китай запустив власний супутник для стеження за Землею Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє Xinhua.

Фото: Xinhua

Супутник Gaofen-12 03 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 23:46 годині за пекінським часом у понеділок, 27 червня, і успішно вийшов на заплановану орбіту.

Запуск став вже 425-м польотом для ракет-носіїв серії "Long March".

 

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28 06 2022 14:39
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