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Китай завершив військові навчання, якими залякував Тайвань

10 квітня 2023, 19:20
Китай завершив військові навчання, якими залякував Тайвань
Фото: з вільного доступу
Солдати КНР відпрацьовували блокаду острова.

Китай завершив проведення військових навчань навколо Тайваню, які тривали три дні.  

Про це повідомило китайське військове командування.

У КНР стверджують, що успішно завершили військові навчання та перевірили можливість підрозділів діяти в умовах бойових дій. За словами військових, вони готові рішуче придушувати будь-які форми сепаратизму та іноземного втручання.

При цьому державне телебачення Китаю розповіло, що під час тренувань бойові кораблі на чолі з авіаносцем "Шаньдун" та винищувачі, у тому числі H-6, здатні нести ядерну зброю, відпрацьовували спільні дії щодо встановлення всебічної блокади острова.

У Міноборони Тайваню зазначили, що сьогодні вранці за місцевим часом навколо острова зафіксували 11 китайських бойових кораблів та 59 літаків. 39 з них порушили так звану серединну лінію між КНР та невизнаною державою.

КитайострівТайваньвійна в Українінавчання військових

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