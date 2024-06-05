Китай заявляє про підтримку свого плану щодо України після відмови від саміту

Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія.

Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що план Пекіна щодо врегулювання війни в Україні підтримали вже понад два десятки країн. Це сталося через кілька днів після того, як Пекін заявив, що пропустить майбутній мирний саміт у Швейцарії.

Про це повідомляє Bloomberg .

Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний відгук на ці ідеї дали 45 країн.



За його словами, росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.



При цьому Bloomberg зазначає, що глава МЗС Китаю Ван І не згадав про основну вимогу України про те, щоб росія вивела свої війська з території країни, зокрема, з територій анексованих з 2014 року. Повідомляється, що президенти країн, що воюють, відмовилися вести переговори один з одним.



Китайський дипломат додав, що "умови для мирних переговорів ще не готові", тому Китай "ухвалюватиме власні рішення" щодо участі у таких зустрічах.



Документ, представлений Китаєм та Бразилією, містить заклик до міжнародної конференції, де візьме участь як росія, так і Україна як альтернатива мирному плану Києва, який підтримують країни Заходу і який обговорюватиметься на зустрічі в Швейцарії цього місяця. Зазначимо, що росію на цей саміт не запросили.