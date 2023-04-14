Китай заявляє про відсутність експорту зброї до рф – AP

Країна не продаватиме зброю сторонам, залученим у війну в Україні.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим у війну в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Про це повідомляє Associated Press.

Цінь Ган, як вказано, відповів на занепокоєння США та інших країн щодо того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії, яку Пекін підтримує політично та риторично в конфлікті, формально заявляючи, що залишається нейтральним.

За словами міністра закордонних справ Цінь Гана, Китай не постачає зброю в кризові райони. На запитання, чи постачає Китай зброю росії, він сказав лише, що китайська практика не зміниться, пише видання.

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції", - сказав Цінь.

"Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також буде керувати та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", - додав він.

У той час як Німеччина рішуче підтримала опір України російському вторгненню, Пекін відмовився критикувати дії москви та розкритикував економічні санкції проти режиму президента володимира путіна, відзначає AP.

Цінь, за даними AP, підтвердив готовність Китаю сприяти переговорам для пошуку мирного вирішення конфлікту та сказав, що всі сторони повинні залишатися "об’єктивними та спокійними".

"Китай готовий продовжувати працювати в ім'я миру і сподівається, що всі сторони, які беруть участь у кризі, збережуть об'єктивність і спокій і докладуть конструктивних зусиль для вирішення кризи шляхом переговорів", - додав він.