Китай заявляє, що Ізраїль зайшов занадто далеко – Politico

Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, вважають у МЗС Китаю.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Ізраїль зайшов занадто далеко у відповідь на вторгнення бойовиків Хамас минулого тижня.

Про це дипломат сказав у розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом 14 жовтня, додавши, що дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, повідомило офіційне інформаційне агентство Китаю"Сіньхуа".

Про це повідомляє Politico.

"Сіньхуа" зазначило, що Китай зацікавлений у сприянні вирішенню конфлікту і проблем, що лежать в його основі і стосуються палестинського населення.

"Китай інтенсивно спілкується з усіма сторонами, щоб домогтися припинення вогню і бойових дій, сказав він [Ван І], додавши, що нагальним завданням є забезпечення безпеки цивільного населення, якнайшвидше відкриття гуманітарних коридорів для допомоги і захист основних потреб людей в Газі", – передає "Сіньхуа" слова міністра закордонних справ Китаю.

Китай традиційно не відігравав великої ролі на Близькому Сході, але є ознаки того, що він хотів би збільшити свій вплив, зазначає Politico.

Нагадаємо, 14 жовтня Ван І мав телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої дипломати обговорили ескалацію в Ізраїлі і Секторі Гази, а також відносини Пекіна та Вашингтона. Ван заявив, що палестино-ізраїльський конфлікт загострюється і "ризикує вийти з-під контролю".