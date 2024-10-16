Китай заявив про готовність стати другом США – Reuters

Глава Китаю вважає, що хороші відносини між країнами принесуть користь усьому світу.

Успішне партнерство між Китаєм та США дає двом країнам можливість сприяти розвитку один одного, а не перешкоджати йому.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист лідер Китаю Сі Цзіньпіна для щорічної урочистої вечері з нагоди вручення нагород Національного комітету з американо-китайських відносин 2024 року.

Сі Цзіньпін заявив, що хороші відносини між країнами принесуть користь світу.

"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу", – зазначив він.

Нагадаємо, лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Пекін заявив, що готовий продовжувати "писати нову главу" у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв "неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера".