Китай заявив про "нормальну співпрацю" з росією і виступає проти санкцій
Китай веде з росією "нормальну співпрацю". Вона не спрямована проти будь-якої третьої сторони.
Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба МЗС КНР.
Журналісти поцікавилися у Мао Нін, чи може вона прокоментувати можливість американських санкцій проти китайських компаній, які підтримують війну росії проти України.
"Я хочу наголосити, що і Китай, і росія є незалежними великими країнами. Китай і росія ведуть нормальну співпрацю, яка не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна стати мішенню для зовнішнього втручання або примусу", - відповіла вона.
За словами Мао Нін, її країна "рішуче проти" будь-яких односторонніх санкцій і вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.
Також представник МЗС додала, що позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".
"Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її учасником, але активно працює над тим, щоб забезпечити мирні переговори та політичне врегулювання кризи. США мають конструктивно працювати над політичним врегулюванням кризи, а не перекладати провину на Китай та вбивати клин між Китаєм та іншими країнами", - розповіла Мао Нін.
російський диктатор владімір путін із 24 лютого 2022 року вже неодноразово проводив переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. При цьому з президентом України Володимиром Зеленським Сі Цзіньпін провів розмову лише раз за цей час.