Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай заявив про "нормальну співпрацю" з росією і виступає проти санкцій

22 липня 2024, 19:03
Китай заявив про
Фото: з вільного доступу
Позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".

Китай веде з росією "нормальну співпрацю". Вона не спрямована проти будь-якої третьої сторони.

Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба МЗС КНР.

Журналісти поцікавилися у Мао Нін, чи може вона прокоментувати можливість американських санкцій проти китайських компаній, які підтримують війну росії проти України.

"Я хочу наголосити, що і Китай, і росія є незалежними великими країнами. Китай і росія ведуть нормальну співпрацю, яка не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна стати мішенню для зовнішнього втручання або примусу", - відповіла вона.

За словами Мао Нін, її країна "рішуче проти" будь-яких односторонніх санкцій і вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

Також представник МЗС додала, що позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".

"Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її учасником, але активно працює над тим, щоб забезпечити мирні переговори та політичне врегулювання кризи. США мають конструктивно працювати над політичним врегулюванням кризи, а не перекладати провину на Китай та вбивати клин між Китаєм та іншими країнами", - розповіла Мао Нін.

російський диктатор владімір путін із 24 лютого 2022 року вже неодноразово проводив переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. При цьому з президентом України Володимиром Зеленським Сі Цзіньпін провів розмову лише раз за цей час.

Китайвійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється