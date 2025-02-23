Китай заявив про відкриття "вікна для миру" в Україні

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони знайдуть стійкі та довгострокові рішення.

На тлі зростання останнім часом закликів до пошуку шляхів припинення російсько-української війни та мирних переговорів з’являються реальні можливості для встановлення миру в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в інтерв’ю китайським ЗМІ після 10-денного турне до країн Євросоюзу, США та Південної Африки, передає МЗС КНР.

"Китай не є ані творцем, ані стороною "української кризи" (так у КНР називають війну росії проти України - ред.), але ми не сиділи, склавши руки. Протягом останніх трьох років ми активно сприяли миру та діалогу", - зазначив Ван Ї.

Він додав, що Пекін завжди виступав за розв’язання конфлікту шляхом діалогу та консультацій і, зокрема, минулого року започаткував спільно з Бразилією ініціативу "Друзі миру", у рамках якої країни Глобального Півдня обговорюють своє бачення шляхів припинення війни.

"Останнім часом заклики до мирних переговорів посилюються, і вікно для миру в Україні справді відкривається. Хоча позиції всіх сторін поки що не зовсім узгоджені, діалог завжди кращий за протистояння, а мирні переговори завжди кращі за війну, - сказав Ван Ї.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони знайдуть стійкі та довгострокові рішення, які враховуватимуть занепокоєння одна одної", - наголосив китайський топдипломат.

Він запевнив, що Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".