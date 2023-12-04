Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай заявив, що корабель ВМС США "серйозно порушив" його суверенітет

04 грудня 2023, 21:56
Китай заявив, що корабель ВМС США
США
КНР не сподобалось, де пройшов американський корабель.

Китай розкритикував США після того, як американський військовий корабель Gabrielle Giffords (LCS 10) проплив водами Південно-Китайського моря. Прохід корабля цими водами підкреслив тривалу військову напруженість між Сполученими Штатами та КНР.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, китайські військові заявили, що поява Gabrielle Giffords біля Другої мілини Томаса "серйозно порушила суверенітет і безпеку Китаю". За їхніми словами корабель "підірвав регіональний мир і стабільність". Військові КНР вважають, що таким чином США нібито продемонстрували, що вони "є найбільшою загрозою для миру і стабільності" в регіоні.

Своєю чергою командир Сьомого флоту США Меган Грін заявив, що американське судно "проводило звичайні операції в міжнародних водах". За її словами, все відбулася відповідно до міжнародного права. 

"Ми не завадимо подальшій роботі разом з нашими союзниками та партнерами на підтримку нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", – додала вона.

У Bloomberg зазначили, що хоч остання зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогла стабілізувати загальні стосунки, дві країни все одно залишаються в розбіжностях щодо американської військової діяльності. Китай розірвав на найвищому рівні зв’язки зі США після того, як ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні 2022 року. Тоді армія Китаю відповіла на цей візит безпрецедентними військовими навчаннями.

У той час як офіційні особи США заявили, що під час зустрічі Сі та Байдена Китай погодився на дискусії на політичному рівні з міністром оборони Ллойдом Остіном, Пекін ще не назвав заміну усунутого міністра оборони Лі Шанфу. У виданні підкреслили, що постійна відсутність зв’язку підвищує ризик того, що аварія в Південно-Китайському морі може перерости в конфлікт.

СШАКитайкорабель

Останні матеріали

Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 23:00
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється