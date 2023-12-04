Китай заявив, що корабель ВМС США "серйозно порушив" його суверенітет

КНР не сподобалось, де пройшов американський корабель.

Китай розкритикував США після того, як американський військовий корабель Gabrielle Giffords (LCS 10) проплив водами Південно-Китайського моря. Прохід корабля цими водами підкреслив тривалу військову напруженість між Сполученими Штатами та КНР.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, китайські військові заявили, що поява Gabrielle Giffords біля Другої мілини Томаса "серйозно порушила суверенітет і безпеку Китаю". За їхніми словами корабель "підірвав регіональний мир і стабільність". Військові КНР вважають, що таким чином США нібито продемонстрували, що вони "є найбільшою загрозою для миру і стабільності" в регіоні.

Своєю чергою командир Сьомого флоту США Меган Грін заявив, що американське судно "проводило звичайні операції в міжнародних водах". За її словами, все відбулася відповідно до міжнародного права.

"Ми не завадимо подальшій роботі разом з нашими союзниками та партнерами на підтримку нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", – додала вона.

У Bloomberg зазначили, що хоч остання зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогла стабілізувати загальні стосунки, дві країни все одно залишаються в розбіжностях щодо американської військової діяльності. Китай розірвав на найвищому рівні зв’язки зі США після того, як ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні 2022 року. Тоді армія Китаю відповіла на цей візит безпрецедентними військовими навчаннями.

У той час як офіційні особи США заявили, що під час зустрічі Сі та Байдена Китай погодився на дискусії на політичному рівні з міністром оборони Ллойдом Остіном, Пекін ще не назвав заміну усунутого міністра оборони Лі Шанфу. У виданні підкреслили, що постійна відсутність зв’язку підвищує ризик того, що аварія в Південно-Китайському морі може перерости в конфлікт.