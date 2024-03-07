Китай збільшив експорт на початку року попри торгові обмеження – Bloomberg

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу КНР у січні-лютому становило 125 млрд доларів.

Експорт Китаю, який збільшив військовий бюджет до рекордного показника, підскочив на початку року, що є позитивним сигналом для відновлення світового попиту, а також ознакою того, що друга за величиною економіка світу успішно бореться з торговими обмеженнями та геополітичною напругою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обсяг китайського експорту в січні-лютому 2024 року збільшився на 7,1% у річному вираженні і становив 528 млрд дол. Імпорт зріс на 3,5% – майже до 403 млрд дол. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу Китаю у січні-лютому становило 125 млрд дол порівняно зі 103,8 млрд дол за аналогічний період минулого року.

Нещодавно прем'єр-міністр КНР Лі Цян на Всекитайських зборах народних представників окреслив у якості мети зростання ВВП країни на 2024 рік у 5%. Деякі економісти скептично поставились до цієї мети через її недостатню політичну підтримку, а також проблеми, пов'язані з кризою нерухомості.

Незважаючи на позитивні тенденції останніх місяців, очевидно, що стратегічні проблеми КНР будуть наростати. Це, зокрема, пов'язано із вкрай складною демографічною динамікою останніх десятирічь, яка накладає відбиток і на економіку країни.