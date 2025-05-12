Китай збільшив поставки нафти із росії "про запас"

Поставки стали найбільшим показником з жовтня 2024 року.

Уряд КНР протягом перших місяців року збільшив імпорт сирої нафти, але відновлення пов’язане зі зростанням запасів, ніж з ознакою покращення попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними митниці, найбільший у світі імпортер нафти в квітні зафіксував надходження 11,69 млн барелів на добу, що на 7,5% вище, ніж за той же місяць минулого року.

"Березневий імпорт був найвищим з серпня 2023 року, а відносно високі показники квітня дозволили збільшити обсяги імпорту за перші чотири місяці року до 11,83 млн барелів на добу, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року", - зазначає видання.

Проте, схоже, рушійною силою зростання імпорту в березні і квітні була наявність вантажів зі знижками з Ірану і росії - двох країн, які потрапили під нові санкції, введені США.

Морський імпорт Китаю з росії склав 1,38 млн барелів на добу в квітні і 1,22 млн барелів на добу в березні, що є найвищим показником з жовтня 2024 року.

Імпорт з Ірану оцінювався Kpler на рівні 743 000 барелів на добу в квітні, в порівнянні з 1,39 млн барелів на добу в березні, що було найвищим показником з жовтня.

Імпорт з Ірану опинився під тиском у квітні через те, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Тегеран з метою обмежити його ядерну програму, пише Reuters.

"Питання полягає в тому, як довго китайські покупці залишатимуться обережними щодо купівлі іранської нафти, або, інакше кажучи, скільки часу їм знадобиться, щоб знайти способи обійти останні санкції і відновити імпорт з Тегерану", - додають журналісти.

Схожи ж динаміка спостерігається і з рф, де китайський імпорт різко впав після запровадження в січні нових санкцій проти суден, що перевозили російську нафту, адміністрацією колишнього президента США Джо Байден».

В лютому морський імпорт КНР з рф впав до найнижчого рівня за останні 26 місяців, коли Kpler оцінив поставки в 970 000 барелів на добу.