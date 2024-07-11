Китай збудував таємну військову базу в Таджикистані – The Telegraph
Китай збудував секретну військову базу в Таджикистані.
Про це пише британська газета The Telegraph.
Як зазначає видання, про це свідчать дані супутникової зйомки.
"Супутникові знімки показують, що Китай будує секретну військову базу в Таджикистані, оскільки він боється за зростаючу загрозу безпеці з боку керованого Талібаном Афганістану. База побудована на місці колишнього радянського форпосту, знаходиться на висоті майже в 4000 метрів, поблизу селища Шаймак, в Мургабському районі ДБАО", – йдеться у матеріалі.