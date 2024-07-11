Китай збудував таємну військову базу в Таджикистані – The Telegraph

База у Таджикистані побудована на місці колишнього радянського форпосту.

Китай збудував секретну військову базу в Таджикистані.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Як зазначає видання, про це свідчать дані супутникової зйомки.

"Супутникові знімки показують, що Китай будує секретну військову базу в Таджикистані, оскільки він боється за зростаючу загрозу безпеці з боку керованого Талібаном Афганістану. База побудована на місці колишнього радянського форпосту, знаходиться на висоті майже в 4000 метрів, поблизу селища Шаймак, в Мургабському районі ДБАО", – йдеться у матеріалі.

Як зазначає The Telegraph, Китай і Таджикистан регулярно проводять спільні військові навчання, в тому числі поблизу секретної бази, яку Пекін побудував серед гір, на висоті 4000 метрів над рівнем моря.

Цей об’єкт – разом із оглядовими вежами та контингентом військ з обох країн – є яскравим символом зростаючої потужного впливу Китаю в Таджикистані.

"Жодна з країн публічно не визнала базу, яка розширює колишній радянський форпост. Але супутникові знімки свідчать про постійні темпи будівництва з 2016 року, включаючи нові під’їзні дороги до бази", – переконані журналісти.