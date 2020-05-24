Китай згоден на вільне від політики міжнародне розслідування щодо Covid-19
Влада Китаю підтримує ідею міжнародного наукового розслідування, щоб прояснити питання походження коронавірусної хвороби Covid-19, заявив у неділю глава китайського МЗС Ван І, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Китай готовий працювати з міжнародним науковим співтовариством, щоб визначити джерело вірусу", - наводять слова міністра західні ЗМІ.
"Водночас, ми вважаємо, що цей процес має бути професійним, чесним і конструктивним", - додав Ван І, пояснивши, що в такому разі не може бути "політичного втручання".
Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань. Більшість науковців вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, який стає причиною хвороби Covid-19, має природне походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів.
Влада США критикує Китай за відсутність транспарентності в тому, що стосується, зокрема, походження вірусу. У Вашингтоні не виключають, що він міг зберігатися в науковій лабораторії в Ухані, а потім з якоїсь причини - почати поширюватися по планеті.
Нагадємо, що станом на 22 травня 2020 року у світі зафіксували 5,1 мільйона випадків зараження COVID-19
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