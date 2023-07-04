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Китай зменшує експорт матеріалів для виробництва чіпів – Reuters

04 липня 2023, 10:31
Китай зменшує експорт матеріалів для виробництва чіпів – Reuters
джерело espreso.tv
Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм.

Китай контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення щодо управління експортом рідкісних елементів, які Пекін класифікує як стратегічні, відбувається в той час, як Вашингтон обмірковує нові обмеження на постачання високотехнологічних мікрочіпів до Китаю.

Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм: антимонід, арсенід, металевий галій, нітрид, оксид, фосфід, селенід та арсенід індію-галію.

Вони також стосуватимуться шести германієвих продуктів: діоксиду германію, епітаксійної підкладки для зростання германію, злитка германію, металевого германію, тетрахлориду германію та фосфіду цинку-германію.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій, а всі, хто експортує цю продукцію без дозволу, а також ті, хто експортує понад дозволені обсяги, будуть покарані.

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