Китай зменшує експорт матеріалів для виробництва чіпів – Reuters

Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм.

Китай контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем.



Про це повідомляє Reuters.

Рішення щодо управління експортом рідкісних елементів, які Пекін класифікує як стратегічні, відбувається в той час, як Вашингтон обмірковує нові обмеження на постачання високотехнологічних мікрочіпів до Китаю.



Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм: антимонід, арсенід, металевий галій, нітрид, оксид, фосфід, селенід та арсенід індію-галію.

Вони також стосуватимуться шести германієвих продуктів: діоксиду германію, епітаксійної підкладки для зростання германію, злитка германію, металевого германію, тетрахлориду германію та фосфіду цинку-германію.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій, а всі, хто експортує цю продукцію без дозволу, а також ті, хто експортує понад дозволені обсяги, будуть покарані.