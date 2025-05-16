Китай зняв санкції з низки членів Європарламенту

Китай ухвалив рішення скасувати санкції щодо кількох чинних членів Європейського парламенту та його підкомітету з прав людини.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що "наші парламентські комітети повинні мати змогу обговорювати європейські інтереси з китайськими колегами без страху перед наслідками".

Санкції були запроваджені Пекіном у 2021 році у відповідь на заходи ЄС щодо китайських посадовців, яких звинувачували у масових затриманнях мусульман-уйгурів. Під обмеження потрапили десять осіб, зокрема, четверо депутатів Європарламенту, а також сам підкомітет із прав людини.

Китайська сторона заборонила в’їзд до Китаю, а також обмежила співпрацю для китайських організацій. У відповідь Європарламент призупинив ратифікацію Всеосяжної угоди про інвестиції між ЄС і Китаєм.

Мецола наголосила, що попри складний характер відносин з Китаєм, "найкращий спосіб вирішувати проблеми — це діалог і взаємодія".

Рішення про скасування санкцій також підтвердили у МЗС Китаю. Представник відомства Го Цзякунь зазначив, що економічне та торговельне співробітництво між ЄС і Китаєм є «взаємовигідним», і висловив сподівання на зміцнення контактів між законодавчими органами.