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Китай зняв санкції з низки членів Європарламенту

16 травня 2025, 20:35
Китай зняв санкції з низки членів Європарламенту
Фото: reuters.com
Пекін ввів санкції проти 10 осіб у 2021 році.
Китай ухвалив рішення скасувати санкції щодо кількох чинних членів Європейського парламенту та його підкомітету з прав людини.
 
Про це пише Reuters.
 
Президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що "наші парламентські комітети повинні мати змогу обговорювати європейські інтереси з китайськими колегами без страху перед наслідками".
 
Санкції були запроваджені Пекіном у 2021 році у відповідь на заходи ЄС щодо китайських посадовців, яких звинувачували у масових затриманнях мусульман-уйгурів. Під обмеження потрапили десять осіб, зокрема, четверо депутатів Європарламенту, а також сам підкомітет із прав людини.
 
Китайська сторона заборонила в’їзд до Китаю, а також обмежила співпрацю для китайських організацій. У відповідь Європарламент призупинив ратифікацію Всеосяжної угоди про інвестиції між ЄС і Китаєм.
 
Мецола наголосила, що попри складний характер відносин з Китаєм, "найкращий спосіб вирішувати проблеми — це діалог і взаємодія".
 
Рішення про скасування санкцій також підтвердили у МЗС Китаю. Представник відомства Го Цзякунь зазначив, що економічне та торговельне співробітництво між ЄС і Китаєм є «взаємовигідним», і висловив сподівання на зміцнення контактів між законодавчими органами.

 

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