Китай знижує імпорт СПГ – удар по спотовим цінам в Азії

Імпорт Китаю впав до 20 мільйонів тонн протягом перших чотирьох місяців цього року.

Згідно з переглянутими прогнозами п’яти дослідницьких компаній, у 2025 році імпорт скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю вперше за 3 роки скоротиться через слабкий промисловий попит і високу пропозицію внутрішнього та трубопровідного газу.

Про це пише Reuters.

Зниження імпорту у найбільшого світового покупця СПГ призведе до зростання світової пропозиції та негативно вплине на спотові ціни в Азії, які з початку року впали на 12%.

Імпорт, як очікується, скоротиться на 6−11% порівняно з 76,65 млн тонн, відвантажених минулого року.

За даними аналітиків Rystad, Kpler та ICIS, слабкий промисловий попит та м’яка зима негативно вплинули на загальне споживання природного газу в Китаї. Вони додали, що споживачі все частіше обирають дешевший газ вітчизняного виробництва або імпортний газ, що постачається трубопроводами.

"Падіння імпорту також буде незвичайним явищем у секторі, який демонстрував стабільне зростання", — йдеться в публікації. — "Згідно з митними даними, востаннє імпорт СПГ до Китаю скоротився у 2022 році, коли попит впав під час карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією".

За даними митної служби, імпорт Китаю впав до 20 мільйонів тонн протягом перших чотирьох місяців цього року, порівняно з майже 29 мільйонами тонн за аналогічний період минулого року.

"Слабкий попит у Китаї вже відображається у статистиці імпорту, оскільки китайські покупці скорочують закупівлі у таких великих виробників, як Австралія", — пише Reuters. — "За даними китайської митниці, імпорт з Австралії, Малайзії та росії у січні-квітні знизився більш ніж на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року".