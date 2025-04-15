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Китай зупинив постачання літаків Boeing для своїх авіакомпаній

15 квітня 2025, 14:33
Китай зупинив постачання літаків Boeing для своїх авіакомпаній
авіакомпанія Гонконг
Пекін також рекомендував тимчасово не купувати авіаційні запчастини та обладнання в компаній зі США
Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Пекін також рекомендував тимчасово не купувати авіаційні запчастини та обладнання в компаній зі США. Водночас уряд розглядає, як допомогти перевізникам, які орендують літаки Boeing і зазнають зростання витрат.
 
За даними Aviation Flights Group, китайські авіакомпанії чекають на близько 10 літаків Boeing 737 Max, зокрема по два для China Southern Airlines, Air China і Xiamen Airlines. Частина з них уже перебуває поблизу виробничої бази у Сіетлі, інші — у Чжоушані, Китай.
 
За словами джерел, деякі поставки можуть бути дозволені, оскільки документи й оплати були оформлені ще до введення дзеркальних мит США 12 квітня.
 
На тлі новин акції Boeing втратили 2,5% на попередніх торгах у вівторок.
війна в УкраїніКитайавіакомпанії

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