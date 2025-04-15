Китай зупинив постачання літаків Boeing для своїх авіакомпаній

Пекін також рекомендував тимчасово не купувати авіаційні запчастини та обладнання в компаній зі США

Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

Пекін також рекомендував тимчасово не купувати авіаційні запчастини та обладнання в компаній зі США. Водночас уряд розглядає, як допомогти перевізникам, які орендують літаки Boeing і зазнають зростання витрат.

За даними Aviation Flights Group, китайські авіакомпанії чекають на близько 10 літаків Boeing 737 Max, зокрема по два для China Southern Airlines, Air China і Xiamen Airlines. Частина з них уже перебуває поблизу виробничої бази у Сіетлі, інші — у Чжоушані, Китай.

За словами джерел, деякі поставки можуть бути дозволені, оскільки документи й оплати були оформлені ще до введення дзеркальних мит США 12 квітня.

На тлі новин акції Boeing втратили 2,5% на попередніх торгах у вівторок.