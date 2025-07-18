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Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів

18 липня 2025, 11:35
Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів
Фото: з вільного доступу
Міністерство державної безпеки Китаю стверджує, що іноземні розвідки намагалася навчити китайців вивозити рідкоземельні матеріали з країни

Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні розвідувальні служби у викраденні рідкісноземельних матеріалів.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Пекін стверджує, що іноземні структури причетні до організації незаконного обігу цих матеріалів, які вважаються стратегічним активом і використовує як засіб тиску в тарифних переговорах із Вашингтоном.
 
"Останніми роками іноземні шпигунські та розвідувальні агентства та їхні агенти намагалися вступити в змову з протиправними особами всередині країни й підбурити їх до викрадення матеріалів, пов’язаних із рідкісноземельними елементами, за допомогою поштових відправлень. Це створює серйозну загрозу нашій національній безпеці", – йдеться в заяві китайського відомства.
 
Міністерство державної безпеки також заявило, що зірвало спробу однієї неназваної країни незаконно придбати рідкісноземельні матеріали для накопичення запасів. Згідно з повідомленням, у цій схемі підрядник неправильно маркував посилки як "такі, що не виготовлені в Китаї"», і надавав хибну інформацію про склад продукції.
 
Крім того, за даними міністерства, зловмисники вдавалися до інших методів контрабанди, зокрема приховували рідкісноземельні порошки у складі сировини для керамічної плитки або маскували їх у пляшках з водою, позначених як "деталі до обладнання". 
 
Агентство зазначає, що Китай використав своє домінування у виробництві рідкісноземельних металів та магнітів у торговельній війні зі США. Американські компанії залежать від цієї китайської сировини для виробництва широкого спектра продукції, включно з електромобілями.
 
Компанія Ford Motor Co. була змушена скоротити виробництво на одному зі своїх заводів після того, як Пекін посилив експортний контроль. Ці обмеження також поглибили напруження з Європейським Союзом, який так само залежить від імпорту з Китаю. 
Китайвійна в Україніросія окупанти

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