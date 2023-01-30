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ПОЛІТИКА

Китай звинуватив США в розпалюванні війни в Україні

30 січня 2023, 15:58
Китай звинуватив США в розпалюванні війни в Україні
Фото: з вільного доступу
В МЗС країни заявили, що Вашингтон має припинити постачання зброї, якщо він хоче покласти край конфлікту.

Сполучені Штати спровокували війну, розв'язану росією в Україні, а постачання озброєння Києву лише загострило протистояння.

Про це заявила прессекретарка Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, пише Вloomberg.

Коментуючи повідомлення про те, що деякі з китайських державних компаній можуть допомагати рф оминати санкції, вона заявила, що Вашингтон має припинити постачання зброї, якщо він хоче покласти край конфлікту.

"Китай ніколи не підлив би олії у вогонь, тим паче не став би використовувати кризу. США – це ті, хто розпочав українську кризу, і найбільший чинник, який підживлює її", – сказала Нін під час брифінгу.

Як зазначає Reuters, сьогодні ж у мзс росії заявили, що москва хоче вивести відносини з Пекіном на "новий рівень", і анонсували в лютому візит високопоставленого китайського дипломата.

"Переконані, що потенціал двосторонньої російсько-китайської співпраці далеко не вичерпано", – заявили в російському відомстві.
 

СШАКитайвійна росії з Україною

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