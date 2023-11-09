Китай звинуватив "Велику сімку" в затягуванні війни росії проти України
Китай вважає країни "Групи семи" (G7) та їх союзників винними у продовженні агресії рф проти України.
Про це йдеться в заяві посольства КНР у Японії з приводу комюніке зустрічі глав МЗС країн G7 у Токіо.
"Кожен у світі чітко бачить, що не хто інший, як вузьке коло країн, що гуртуються навколо G7, вводить економічні санкції та затягує конфлікт між росією і Україною", - ідеться в заяві.
У ній зазначається, що попри серйозне занепокоєння Китаю, країни G7 "знову допустили безвідповідальні звинувачення на адресу Китаю щодо питань, пов’язаних із Тайванем, Гонконгом, правами людини та кризою в Україні".
"Китай буде неухильно захищати свій територіальний суверенітет та інтереси і рішуче виступати проти спроб інших країн стримувати Китай чи втручатися в його внутрішні справи", - наголошується в заяві.