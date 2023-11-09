Китай звинуватив "Велику сімку" в затягуванні війни росії проти України

У диппредставництві Китаю в Японії повідомили, що висловили рішучий протест і суворі зауваження Японії як організатору міністерської зустрічі G7.

Китай вважає країни "Групи семи" (G7) та їх союзників винними у продовженні агресії рф проти України.



Про це йдеться в заяві посольства КНР у Японії з приводу комюніке зустрічі глав МЗС країн G7 у Токіо.

"Кожен у світі чітко бачить, що не хто інший, як вузьке коло країн, що гуртуються навколо G7, вводить економічні санкції та затягує конфлікт між росією і Україною", - ідеться в заяві.



У ній зазначається, що попри серйозне занепокоєння Китаю, країни G7 "знову допустили безвідповідальні звинувачення на адресу Китаю щодо питань, пов’язаних із Тайванем, Гонконгом, правами людини та кризою в Україні".

"Китай буде неухильно захищати свій територіальний суверенітет та інтереси і рішуче виступати проти спроб інших країн стримувати Китай чи втручатися в його внутрішні справи", - наголошується в заяві.

