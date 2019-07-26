Китаянку, яка усиновила 118 дітей, засудили до 20 років в'язниці за шахрайство
Жінку також оштрафували на 2,7 мільйона юанів (близько 10 мільйонів гривень), повідомляє BBC
Разом із нею судили ще 15 людей. Головний спільник Лі Янься отримав 12 років в'язниці і штраф у 1,2 мільйона юанів (близько 5 млн грн). Інших співучасників засудили до позбавлення волі на строк від одного року і двох місяців до чотирьох років.
Про Лі заговорили ще в 2006 році: тоді в ЗМІ з'явилися повідомлення про жінку, яка усиновила десятки дітей у невеликому місті провінції Хебей. Тоді вона розповіла, що її колишній чоловік продав їхню спільну дитину за сім тисяч юанів (близько 26 тисяч грн). Лі змогла його повернути і після цього вирішила допомагати іншим дітям.
Першу дитину вона всиновила у 1996 році, а пізніше відкрила притулок "Село любові". Кількість дітей, які перебували під її опікою, досягла максимуму в 2017 році, коли Лі стала прийомною матір'ю 118-ї дитини.
У 2017 році громадськість вказала уряду Китаю на підозрілу діяльність Лі Янься. У травні 2018 року поліція виявила на її банківських рахунках більше 20 мільйонів юанів (74 млн грн) і 20 тисяч доларів, а серед майна - кілька автомобілів Land Rover і Mercedes.
Пізніше з'ясувалося, що жінка займалася шахрайством із 2011 року - відмивала гроші за допомогою благодійності. Крім того, Лі змушувала деяких своїх дітей бігати по будівництвах, а потім шантажувала будівельні компанії.
Під час затримання в "Селі любові" перебували 74 дитини, їх перевели в державні установи.
Нагадаємо, що у Китаї батьки вперше за 20 років зустрілись зі своєю донькою, яку таємно віддали через закон.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн