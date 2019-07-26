Китаянку, яка усиновила 118 дітей, засудили до 20 років в'язниці за шахрайство

Разом із нею судили ще 15 людей. Головний спільник Лі Янься отримав 12 років в'язниці і штраф у 1,2 мільйона юанів (близько 5 млн грн)

Китаянку Лі Янься, яка усиновила 118 дітей, засудили до 20 років в'язниці. Її звинувачують в шантажі і шахрайстві. На банківських рахунках жінки правоохоронці більше 20 мільйонів юанів і 20 тисяч доларів, а серед майна — кілька автомобілів Land Rover і Mercedes.

Жінку також оштрафували на 2,7 мільйона юанів (близько 10 мільйонів гривень), повідомляє BBC

Разом із нею судили ще 15 людей. Головний спільник Лі Янься отримав 12 років в'язниці і штраф у 1,2 мільйона юанів (близько 5 млн грн). Інших співучасників засудили до позбавлення волі на строк від одного року і двох місяців до чотирьох років.

Про Лі заговорили ще в 2006 році: тоді в ЗМІ з'явилися повідомлення про жінку, яка усиновила десятки дітей у невеликому місті провінції Хебей. Тоді вона розповіла, що її колишній чоловік продав їхню спільну дитину за сім тисяч юанів (близько 26 тисяч грн). Лі змогла його повернути і після цього вирішила допомагати іншим дітям.

Першу дитину вона всиновила у 1996 році, а пізніше відкрила притулок "Село любові". Кількість дітей, які перебували під її опікою, досягла максимуму в 2017 році, коли Лі стала прийомною матір'ю 118-ї дитини.

У 2017 році громадськість вказала уряду Китаю на підозрілу діяльність Лі Янься. У травні 2018 року поліція виявила на її банківських рахунках більше 20 мільйонів юанів (74 млн грн) і 20 тисяч доларів, а серед майна - кілька автомобілів Land Rover і Mercedes.

Пізніше з'ясувалося, що жінка займалася шахрайством із 2011 року - відмивала гроші за допомогою благодійності. Крім того, Лі змушувала деяких своїх дітей бігати по будівництвах, а потім шантажувала будівельні компанії.

Під час затримання в "Селі любові" перебували 74 дитини, їх перевели в державні установи.

Нагадаємо, що у Китаї батьки вперше за 20 років зустрілись зі своєю донькою, яку таємно віддали через закон.