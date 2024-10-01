Китаянку затримали за підозрою у шпигунстві в Німеччині

Вона передавала дані про переміщення військової техніки.

У німецькому Лейпцигу заарештували громадянку Китаю Які X., яку підозрюють у шпигунстві на користь КНР. Вона передавала дані про перевезення військової техніки іншому підозрюваному агенту.

Про це повідомляють DW, Politico.

Китаянка була розвідницею китайської спецслужби та працювала в компанії, що надає логістичні послуги в аеропорту Лейпциг/Галле. Вона використовувала свою посаду для збору даних про "транспортування військової техніки та осіб, пов'язаних з німецькою компанією, що виробляє зброю", зазначають правоохоронці.

Зазначається, що Які Х. передавала дані іншому китайському агенту, Цзянь Г. Дані містили деталі про рейси, вантажі, перевезення військової техніки та пасажирів в аеропорту, стверджують правоохоронці. Цзянь Г. працював на німецького політика з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", його заарештували у квітні цього року за підозрою у шпигунстві.

За даними прокуратури, підозрюваний шпигував за китайськими опозиціонерами у Німеччині. Він також передавав спецслужбам КНР інформацію про переговори та рішення Європейського парламенту.