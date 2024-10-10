Китайська Chery почала збирати автомобілі на заводах росії – Reuters

Автоконцерн збирає автомобілі на трьох російських заводах.

Китайські автовиробники зайняли більше половини російського авторинку і тепер нарощують своє виробництво в країні, збільшуючи вплив на економіку рф.

Про це інформує агенція Reuters.

Раніше заводи належали конкурентам, які покинули російський ринок і продажі автомобілів Chery в росії швидко зростають.

На китайські бренди припадає більше половини продажів нових автомобілів в країні.

Китайський автовиробник Chery почав збирати автомобілі в росії для продажу в країні на трьох заводах, звідки пішли західні конкуренти, включаючи Volkswagen і Mercedes

Китайські автовиробники захопили більше половини автомобільного ринку рф з точки зору продажів, оскільки більшість західних колег покинули країну після вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року.

Тепер вони розширюють свій охоплення, щоб врахувати також більшу частину внутрішнього виробництва рф, підкреслюючи, що Пекін відіграє більш впливову роль у мінливому виробничому ландшафті та економіці росії після вторгнення.

Окрім імпорту готових автомобілів до рф, Chery, на яку припадає майже п'ята частина продажів легкових автомобілів в росії, імпортує майже готові автомобілі та завершує збірку на трьох російських заводах.

Джерела повідомили, що найбільший експортер автомобілів Китаю, ймовірно, робить ставку на високий попит в країні, оскільки внутрішній ринок росії бореться з обмеженим обсягом виробництва та недостатнім використанням виробничих потужностей.

В письмовій заяві Chery заявили, що постачають на російський ринок легкові автомобілі, але не планують будувати чи купувати там власні заводи. У відповіді на запитання агенції щодо складальних робіт на заводах воно не коментувало.

росія підвищує мита на імпортні автомобілі, потенційно заохочуючи іноземних автовиробників локалізувати виробництво.

Плани глобального розширення Chery передбачають вихід компанії на більш ніж 60 нових ринків протягом наступних трьох років, заявив у липні віце-президент Шон Сю.

Після рішення Європейського Союзу підтвердити тарифи на імпорт електромобілів, вироблених у Китаї, електромобілі Chery, виготовлені в Китаї, обкладатимуться додатковим митом.

Плани Chery виробляти певні моделі в росії отримали схвалення на відповідність стандартам безпеки, свідчать російські документи, датовані лютим-серпнем і розглянуті Reuters.