Китайська CNBM поскаржилась Зеленському на ГПУ та СБУ

У листі фігурують прізвища голови ГПУ Юрія Луценка та керівника відділу "К" в СБУ Павла Демчини

Компанія "Восход Солар", яка володіє СЕС і є "дочкою" китайської групи компаній CNBM, заявляє про спроби рейдерського захоплення підприємства за участю високопосадовців у правоохоронних органах.

"З початку 2019 року щодо ТОВ "Восход Солар" регулярно вчиняються спроби рейдерського захоплення підприємства, яке організувала група приватних осіб, які стоять за ТОВ "ФК "Веста", яку ЗМІ пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом", - зазначається в листі компанії на ім’я президента Володимира Зеленського, повідомляє "Економічна правда".

У компанії стверджують, що це відбувається "за безпосередньої участі посадових осіб ГПУ, СБУ та Мін’юсту".

У листі фігурують прізвища голови ГПУ Юрія Луценка та керівника відділу "К" в СБУ Павла Демчини.

"Після непрозорого конкурсу у грудні 2018 року, який провів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та незаконно реалізував право вимоги по кредиту ТОВ "Восход Солар" в ПАТ "КБ "Актив-банк" на користь ТОВ "ФК "Веста", судові і правоохоронні органи миттєво почали ухвалювати рішення та вчиняти дії виключно на користь ТОВ "ФК "Веста", - йдеться в листі.

У компанії наголошують, що рішення на користь ТОВ "ФК "Веста" приймаються миттєво - "без дотримання процедури і без розгляду аргументів сторін, а рішення на користь ТОВ "Восход Солар" всіляко затягуються".