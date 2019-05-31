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Китайська CNBM поскаржилась Зеленському на ГПУ та СБУ

У листі фігурують прізвища голови ГПУ Юрія Луценка та керівника відділу "К" в СБУ Павла Демчини
Компанія "Восход Солар", яка володіє СЕС і є "дочкою" китайської групи компаній CNBM, заявляє про спроби рейдерського захоплення підприємства за участю високопосадовців у правоохоронних органах.
Китайська CNBM поскаржилась Зеленському на ГПУ та СБУ CNBM

"З початку 2019 року щодо ТОВ "Восход Солар" регулярно вчиняються спроби рейдерського захоплення підприємства, яке організувала група приватних осіб, які стоять за ТОВ "ФК "Веста", яку ЗМІ пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом", - зазначається в листі компанії на ім’я президента Володимира Зеленського, повідомляє "Економічна правда".

У компанії стверджують, що це відбувається "за безпосередньої участі посадових осіб ГПУ, СБУ та Мін’юсту".

У листі фігурують прізвища голови ГПУ Юрія Луценка та керівника відділу "К" в СБУ Павла Демчини.

"Після непрозорого конкурсу у грудні 2018 року, який провів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та незаконно реалізував право вимоги по кредиту ТОВ "Восход Солар" в ПАТ "КБ "Актив-банк" на користь ТОВ "ФК "Веста", судові і правоохоронні органи миттєво почали ухвалювати рішення та вчиняти дії виключно на користь ТОВ "ФК "Веста", - йдеться в листі.

У компанії наголошують, що рішення на користь ТОВ "ФК "Веста" приймаються миттєво - "без дотримання процедури і без розгляду аргументів сторін, а рішення на користь ТОВ "Восход Солар" всіляко затягуються".

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31 05 2019 14:36
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