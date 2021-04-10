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Китайська Evergrande може продати контрольний пакет акцій свого підрозділу

У відділі зв'язків з громадськістю Hopson заявили, що компанія не коментуватиме "ринкові чутки"
На біржі у Гонконгу 4 жовтня призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group. Evergrande може продати контрольний пакет акцій свого підрозділу.
Китайська Evergrande може продати контрольний пакет акцій свого підрозділу Фото: Економічна правда

Про це пишуть AP, Reutets та СNBC, зазначає "Економічна правда". 

При цьому, китайське онлайн-ЗМІ пише, що девелопер Hopson Development Holdings вивчає можливість купівлі контрольного пакету в Evergrande Property Services Group.

Як зазначає Reuters, Evergrande розраховує продати частки Hopson Development за понад 5 млрд дол.

Торги акціями Hopson в Гонконзі у понеділок також були призупинені.

У відділі зв'язків з громадськістю Hopson заявили, що компанія не коментуватиме "ринкові чутки".

У своєму оголошенні на біржі Гонконгу компанія Evergrande Property Services заявила, що її акції були призупинені для торгів до очікування оголошення про злиття або поглинання.

Про можливу угоду пише і CNBC - за його словами, Hopson призупинив торгівлю своїми акціями, посилаючись на неминуче оголошення "великої угоди" щодо придбання акцій компанії, яка котирується на біржі в Гонконгу.

Китайське державне видання Global Times повідомило з посиланням на неназвані ЗМІ, що Evergrande продасть близько 51% своїх акцій Hopson за понад 5 мільярдів доларів.

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04 10 2021 14:38
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