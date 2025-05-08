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Китайська кіберзагроза перевищує російську – розвідка Нідерландів

08 травня 2025, 13:34
Китайська кіберзагроза перевищує російську – розвідка Нідерландів
Пекін націлився на порядка 10 європейських країн.

Директор нідерландської військової розвідки віцеадмірал Петер Ресінк оголосив, що Європа не повинна втрачати пильність щодо потенційної загрози з боку Китаю, попри те, що основну увагу континенту в сфері безпеки наразі зосереджено на діях росії.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico.

Віцеадмірал зазначив, що Пекін має дуже складну та організовану кіберсистему, а відтак Брюссель не може повністю зрозуміти, на що здатний Китай.

"Я б сказав, що це загроза більша, ніж росія", – сказав головний розвідник Нідерладндів. 

В щорічному звіті, оприлюдненому наприкінці минулого місяця, розвідка наголосила на поглибленні геополітичних, економічних і військових зв’язків між рф і КНР – і на зростанні ризиків, які вони несуть для Європи.

"росія активізує гібридні атаки проти Нідерландів та європейських союзників, прагнучи вплинути на суспільства та підірвати їхню стабільність", - йдеться у звіті. 

Розвідка описала в звіті, що москва намагалася зірвати європейські вибори в червні минулого року, здійснюючи кібератаки на сайти, пов’язані з нідерландськими політичними партіями та системами громадського транспорту – ці дії були спрямовані на ускладнення участі громадян Нідерландів у голосуванні.

"Ми спостерігали схожі явища в Європі, хоча й не на такому рівні, як у США. Але те, що ми можемо спостерігати – це лише обмежена частина складної китайської кіберсистеми", – сказав Ресінк. 

Він додав, що Китай націлювався на приблизно 10 європейських країн. 

За його словами, втручання з боку дедалі більш агресивної рф, яка вже кілька років веде війну проти України та проводить гібридну війну в Європі, не є унікальним для Нідерландів.

"Ми маємо інформацію про втручання Росії у вибори в різних країнах, і не лише через дезінформацію. Це стосується кількох країн, переважно тих, які колись перебували під впливом росії", – додав розвідник. 

Також Ресінк попередив, що найбільшу загрозу становить триваюче військове нарощування рф з прицілом на можливий майбутній конфлікт.

"росія виробляє набагато більше артилерії – також за допомогою інших країн – ніж їй потрібно для війни з Україною", – сказав він.

Реснік нашолосив, що росія не лише поповнює виснажені запаси, але й переміщує нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, зокрема до Балтійських країн і Фінляндії.

 
Китайкіберзагроза

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