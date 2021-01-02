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Китайська Xiaomi судиться зі США через санкції

Xiaomi подала позов проти міністерства фінансів і оборони США
Китайська техкорпорація Xiaomi подала в суд на США через внесення до "чорного списку", який забороняє громадянам інвестувати кошти в компанію.
Китайська Xiaomi судиться зі США через санкції США

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на CNBC.

Минулого місяця США внесли компанію до "чорного списку", чим обмежила громадян від можливості купувати частки у Xiaomi. До цього списку вносять компанії, що мають зв’язки з китайськими військовими.

У відповідь Xiaomi подала позов проти міністерства фінансів і оборони США в окружному суді Колумбії.

Xiaomi заявив, що звинувачення у зв’язках з армією є "неконституційним, оскільки це позбавляє Xiaomi свободи та прав власності без належної законної процедури", а отже, порушує П'яту поправку до Конституції США.

Компанія також заявила, що вона "не належить і не контролюється, не пов'язана з урядом або військовими Китаю, а також не належить або не контролюється будь-яким суб'єктом, пов'язаним з китайською оборонною промисловою базою".

Xiaomi заявив, що китайський уряд чи жоден військовий орган не має можливості "здійснювати контроль над управлінням або справами компанії".

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01 02 2021 14:16
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