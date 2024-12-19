Китайські астронавти встановили рекорд тривалості перебування у відкритому космосі

Такий вчинок став ще однією ознакою амбіцій Китаю показати свою могутність та престиж у космосі.

Двоє астронавтів з Китаю провели дев'ять годин на відкритому повітрі у холодному вакуумі на борту орбітальної космічної станції. Це стало найдовшим зафіксованим виходом у відкритий космос.

Про це повідомила Китайська космічна адміністрація, передає The New York Yimes.

"Астронавти китайської місії "Шеньчжоу-19" Цай Сюже і Сун Ліндун завершили свою першу "позатранспортну діяльність" - вихід у відкритий космос - цього тижня, очевидно, побивши попередній рекорд у вісім годин і 56 хвилин, встановлений двома американськими астронавтами в 2001 році", - цитує видання Китайське агентство пілотованих космічних польотів.

Такий вчинок став ще однією ознакою амбіцій Китаю показати свою могутність та престиж у космосі, вважають у NYT.

"Милуючись чудовими краєвидами з космосу, ми також глибоко відчули вагу і велич пілотованої космонавтики", - наголосив один із астронавтів пан Сонг.

У виданні нагадали, що астронавти вийшли у космос наприкінці жовтня в межах місії з будівництва та обслуговування китайської космічної станції "Тяньгун". З ними був третій астронавт-інженер Ван Хаоцзе, який під час виходу у відкритий космос перебував всередині космічної станції, допомагаючи своїм колегам.

За інформацією китайських ЗМІ, астронавти проведуть на орбіті станції "Тяньгун" шість місяців, здійснюючи експерименти та серію виходів у відкритий космос. Таким чином у Китаї сподіваються, що місія "Тяньгун" стане шляхом до відправлення астронавтів на Місяць найближчими роками.

Своєю чергою китайське агентство пілотованих космічних польотів не оголосило цей вихід у відкритий космос світовим рекордом. У відомстві наголосили, що це був найдовший вихід у відкритий космос саме для китайських астронавтів.

"Агентство також повідомило, що обидва астронавти наважилися на вихід за межі "Тяньгун" - небезпечний захід навіть за умови ретельної підготовки - з серйозною метою: встановити обладнання для захисту станції від космічного сміття та оглянути інше обладнання на її зовнішній стороні", - додали у матеріалі.

Також у Китайській академії наук повідомили, що троє астронавтів повезли у космос фруктових мушок, аби зрозуміти, як знижений магнетизм і мікрогравітація впливають на їхню поведінку і ріст.