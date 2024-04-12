Китайські банки почали блокувати платежі з росії за електроніку

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися після набрання чинності указу президента США Джо Байдена.

Китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти для збирання електроніки, у тому числі за деталі для серверів, систем зберігання даних та ноутбуків.

Про це виданню "Коммерсантъ" розповіли джерела на ринку.

За їхніми словами, китайські компанії з кінця березня почали надсилати листи російським виробникам електроніки, в яких повідомляють, що оплата від російських юрособ через китайські банки не проходить.

Оплата блокується навіть у тих організацій, які уклали довгострокові контракти на виробництво та постачання компонентів для збирання електроніки з російськими клієнтами, зазначив один із співрозмовників видання. Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для збирання електроніки знаходиться на їхньому боці.

Проблеми з оплатою підтвердили у російському IT-холдингу Fplus та АТ "Суверенна мобільна ініціатива Холдинг". За словами засновника останнього Олександра Калініна, з грудня 2023 року азіатські фінансові структури "не пропускали оплату товарів з боку російських юросіб на постачання готової продукції" – комп'ютери, системи зберігання даних, сервери та інше, а з початку квітня виникли проблеми з компонентами та "кіт-наборами".

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися після набрання чинності указу президента США Джо Байдена, який дозволив запроваджувати санкції проти іноземних фінансових організацій за порушення обмежувальних заходів проти росії.