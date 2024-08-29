Китайські чиновники намагаються налагодити зв'язки з кампанією Трампа

Ворожість до Пекіна у Вашингтоні перешкоджає спробам налагодити відносини напередодні президентських виборів у США.

Китайським чиновникам не вдається організувати зустрічі з представниками передвиборчого штабу Дональда Трампа та його довіреними особами, що підкреслює скептичні настрої у Вашингтоні та занепокоєння щодо шпигунства з боку Китаю й операцій з метою впливу.

Китай намагався налагодити зв'язки з командою Дональда Трампа, використовуючи для цього Цуй Тянькая, який був послом у Вашингтоні під час адміністрації Трампа. Однак ці спроби не принесли значного успіху, згідно з інформацією від восьми осіб, обізнаних із ситуацією в США і Китаї.

Про це інформує Financial Times.

Стів Йейтс, голова китайської політичної ініціативи в Інституті політики "Америка понад усе", який пов'язаний з багатьма колишніми чиновниками Трампа, сказав, що від зустрічі з офіційними особами з цієї країни було "дуже мало користі". Погляди Трампа на Китай добре відомі, і існує ризик того, що зустрічі будуть "неправильно витлумачені", сказав Йейтс.

Пекін усвідомлює, що політика США навряд чи стане менш жорсткою, незалежно від того, хто переможе на виборах. Трамп планує запровадити високі тарифи на китайський експорт, тоді як Камала Гарріс, його опонентка від Демократичної партії, нещодавно заявила, що "Америка, а не Китай" виграє конкуренцію у 21-му столітті.

Денніс Вайлдер, колишній експерт ЦРУ сказав, що Пекін "агресивно шукав можливості" для налагодження контактів з командою Трампа, але безуспішно.

"Існує думка, що китайці просто займаються збором розвідданих, а не шукають реальних дискусій з Вашингтоном", — вважає Вайлдер.