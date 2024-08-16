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ПОЛІТИКА

Китайські електромобілі втрачають позиції в ЄС після набуття чинності нових тарифів

16 серпня 2024, 16:59
Китайські електромобілі втрачають позиції в ЄС після набуття чинності нових тарифів
Фото: Олександр Мазуренко / city-adm.lviv.ua
Мита, які були впроваджені Європейським Союзом в червні цього року, уповільнили приплив китайських електромобілів.

Китайські електромобілі втрачають позиції в Європейському союзі. Це сталось невдовзі після введення підвищеного мита.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мита, які були впроваджені Європейським Союзом в червні цього року, уповільнили приплив китайських електромобілів. Кількість нових електромобілів, які китайські автовиробники зареєстрували в ЄС минулого місяця, впала на 45% порівняно з червнем.

Видання також зауважило, що кількість нових автівок, можливо, було перебільшено автовиробниками, які поспішали доставити електромобілі дилерам до того, як додаткові збори набули.

"У червні ми побачили величезний поштовх китайських виробників до спорожнення запасів... Це, ймовірно, спричинило спалювання інвентарю", - сказав незалежний автомобільний аналітик Маттіас Шмідт.

Зазначимо, що тимчасові тарифи, які підвищують імпортні мита до 48%, покликані захистити важливу галузь ЄС від китайських конкурентів, які користуються структурними перевагами в ключових сферах, таких як технологія виробництва акумуляторів, які отримали вигоду від державних субсидій. 

Нагадаємо, що від липня цього року розмір мита для китайських електромобілів в ЄС зріс зокрема для автовиробників:

  • BYD Co.,
  • Geely Automotive Holdings Ltd.,
  • SAIC Motor Corp Ltd.

Це пов'язано з тим, що китайські виробники електромобілів все тісніше просувались в Європу на тлі внутрішньої цінової війни й багаторічного лідерства в цій сфері.

У відповідь на такі обмеження у Китаї заговорили про те, щоб запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США.

КитаймитаЄвросоюзелектромобілі

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