Китайські електромобілі захоплюють Європу – Bloomberg

Впродовж червня китайські бренди зареєстрували понад 23 тисячі електричних авто по всьому регіону.

У минулому місяці бренди з Китаю захопили 11% європейського ринку електромобілів, досягнувши рекордного показника.

Лідером стали SAIC Motor, яка постачає свій хетчбек MG4 дилерам у великій кількості. Загалом протягом місяця бренди Піднебесної зареєстрували понад 23 тисяч електричних авто по всьому регіону.

Китайські виробники намагалися подолати жорсткі мита ЄС, які набули чинності на початку липня. Зазначимо, що мита Євросоюзу накладають додатковий збір у розмірі 38% на SAIC Motor, у той час як BYD заплатить додаткові 17% до існуючого 10% мита.

Експерти не знають, чи вдасться зберегти зростання обсягів у найближчі місяці. Втім, вони попереджають, що напруженість у відносинах між Китаєм і ЄС ризикує перерости в справжню торгівельну війну за ринок автомобілів.