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Китайські хакери готуються вдарити по критичній цивільній структурі США – директор ФБР

01 лютого 2024, 10:51
Китайські хакери готуються вдарити по критичній цивільній структурі США – директор ФБР
Хакери планують “посіяти хаос і завдати реальної шкоди” Сполученим Штатам.

Директор ФБР Крістофер Рей попередив, що китайські хакери готуються “посіяти хаос і завдати реальної шкоди” Сполученим Штатам.

Про це пише CNN.

“Китайські хакери займають позиції в американській інфраструктурі, готуючись посіяти хаос та завдати реальної шкоди американським громадянам і спільнотам, якщо або коли Китай вирішить, що настав час завдати удару”, − сказав Рей на слуханнях спеціального комітету Палати представників, який займається питаннями Комуністичної партії Китаю.

Зазначимо, кіберчиновники давно били на сполох щодо наступальних кіберможливостей Китаю. Однак драматичне публічне попередження Рея підкреслює величезну стурбованість верхівки уряду США щодо загрози, яку китайські хакери становлять для критичної інфраструктури у всій країні. 

Голова Агентства національної безпеки та інші високопосадовці США також дали свідчення щодо кіберактивності Китаю.

За словами Рея, хакери, яких підтримує китайський уряд, націлені, зокрема, на водоочисні споруди, електричну інфраструктуру та нафто- та газопроводи.

Китайські хакери працюють над тим, щоб “знайти та підготуватися до знищення або деградації цивільної критичної інфраструктури, яка забезпечує нашу безпеку та процвітання”, каже голова ФБР. 

І прояснімо: кіберзагрози нашій критично важливій інфраструктурі представляють реальні загрози нашій фізичній безпеці”, − додав він.

Слухання розпочалися після того, як високопосадовці США та Китаю спробували послабити напруженість у відносинах між двома державами. 

КитайФБРхакеривійна в Україніросія окупанти

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