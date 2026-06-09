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Китайські хакери стали головною загрозою для світових технологічних компаній – Reuters

09 червня 2026, 21:03
Китайські хакери стали головною загрозою для світових технологічних компаній – Reuters
Фото: Ukrinform
Експерти з кібербезпеки попереджають про запеклі "гонки озброєнь" у сфері штучного інтелекту між США та КНР.

Пов'язані з Китаєм хакери за останній рік стали найбільшою загрозою шпигунства для світових технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на масштабний звіт компанії з кібербезпеки CrowdStrike, який охоплює період з квітня 2025 по березень 2026 року.

Старший віцепрезидент CrowdStrike Адам Меєрс заявив, що між США та Китаєм відбуваються справжні "гонки озброєнь" у сфері штучного інтелекту. За його словами, Китай має чіткий намір досягти глобального домінування в індустрії ШІ до 2030 року. Під загрозою опинилися не лише провідні дослідницькі лабораторії, а й невеликі розробники вузькоспеціалізованих моделей. Особливо вразливими є компанії у сфері напівпровідників, ІТ-послуг та розробки програмного забезпечення.

Посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло всі звинувачення, назвавши їх "наклепом під приводом кібербезпеки", та нагадало про домовленості Трампа і Сі Цзіньпіна щодо міжурядового діалогу з питань ШІ.

Окрім Китаю, звіт фіксує активність КНДР: північнокорейські оперативники створюють фальшиві особистості для отримання дистанційної ІТ-роботи в американських та європейських компаніях, перераховуючи зароблені кошти до Пхеньяна та збираючи розвіддані зсередини корпорацій. Активну діяльність у техсекторі демонструють також хакерські угруповання, пов'язані з росією та Іраном.

Додатково експерти зафіксували різке зростання активності кіберзлочинців: кількість оголошень на хакерських форумах про продаж доступів до мереж технологічних компаній зросла на 30%.

СШАКитайхакериштучний інтелект

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